RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Скандальный экс-вингер "Шахтера" вернулся в УПЛ

Фото: Владислав Вакула останется в Премьер-лиге (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Атакующий исполнитель Владислав Вакула сменил закарпатский "Минай" на луганскую "Зарю".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

25-летний украинец сменил перволиговый коллектив на ряды команды украинской Премьер-лиги. Он стал вторым после Тимура Кораблина футболистом, переехавшим по маршруту Закарпатье – Киев.

Вакула будет выступать за "Зарю". Сроки контракта пока неизвестны. Луганчане якобы отдали за дуэт исполнителей ориентировочно 200 тысяч евро. Оба футболиста не помогли "Минаю" возобновить прописку в УПЛ в рамках переходного турнира, где уступили столичному "Левому Берегу".

Вакула провел в составе закарпатцев полгода. За это время он сыграл 17 поединков, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативных передачи. Ранее он защищал цвета одесского "Черноморца", житомирского "Полесья", полтавской "Ворсклы", донецкого "Шахтера", "Мариуполя", каменской "Стали".

Во время пребывания на контракте с "горняками" несколько раз отличился выходками вне футбольного поля. В частности, в прессе регулярно циркулировала информация о проблемах Вакулы с режимом, а в 2021 году он попал в ДТП в Мариуполе.

К слову, ранее "Заря" продала защитника Батагова в чемпионат Турции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат УкраиныЗаряУПЛ