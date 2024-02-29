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Скандальный экс-лидер "Ювентуса" окончательно наказан за допинг

Фото: Поль Погба вряд ли продолжит выступления за "Ювентус" (juventus.com)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник туринского "Ювентуса" Поль Погба получил длительную дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов.

Об этом заявил журналист Джанлука Ди Марцио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный сайт инсайдера.

30-летний хавбек получил бан на 4 года из-за использования допинга. Скандальный француз провалил тест в августе прошлого года.

Тогда в пробе Погба обнаружили метаболиты тестостерона неэндогенного, то есть внешнего происхождения. Француз настоял на открытии пробы B допинг-теста. Впрочем, и с ней подтвердился положительный анализ, поэтому хавбек получил окончательную дисквалификацию.

Скорее всего, Погба останется без контрата с "Ювентусом". Договор чемпиона мира-2018 с туринцами действует до лета 2026-го. Однако "бьянконери" намеревались расторгнуть соглашение с французом, если употребление допинга подтвердится.

Кто такой Поль Погба

Уроженец пригорода Парижа, воспитывался в "Торси" и "Гавре". В 16 лет попал в академию английского "Манчестер Юнайтед".

Дебютировал за "красных дьяволов" в сезоне 2011/12. Далее отказался подписать с МЮ новый контракт и бесплатно перебрался в "Ювентус". Стал лидером туринцев и через 4 года вернулся на "Олд Траффорд" за 105 млн евро. Однако сполна проявить себя в рядах манкунианцев не сумел.

Перед сезоном 2022/23 снова вернулся в "Юве" свободным агентом. Фактически весь год пропустил из-за травм. В коллекции трофеев – 4 Скудетто, Лига Европы 2016/17, другие командные кубки. В составе сборной Франции стал чемпионом мира в 2018 году и триумфовал в Лиге наций 2020/21.

К слову, ранее составили подборку рожденных 29 февраля спортивных звезд.

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