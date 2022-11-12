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Скандальный экс-глава Укрэксимбанка получил должность в госкомпании

Фото: Евгений Мецгер, экс-глава Укрэксимбанка (facebook.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Бывший глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер стал главой правления государственной "Украинской финансовой жилищной компании" ("Укрфинжилье"). Такое решение принял наблюдательный совет компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу наблюдательного совета "Укрфинжилье".

Так, на заседании 11 ноября наблюдательный совет принял решение о назначении Мецгера главой правления компании. Кроме того, был назначен первый заместитель нового главы "Укрфинжилье". Им стал – Дмитрий Вербицкий.

До октября прошлого года Мецгер возглавлял государственный Укрэксимбанк. Наблюдательный совет банка уволил его после громкого скандала.

Скандал с нападением на журналистов

Осенью прошлого года Мецгер попал в скандал после того, как журналисты программы "Схемы" сообщили о нападении на них в здании Укрэксимбанка. Инцидент произошел при записи интервью с Мецгером, который тогда возглавлял банк. После одного из вопросов Мецгер попросил сотрудников банка изъять у журналистов записи. Свое заявление журналисты подкрепили видеозаписями с камер.

В результате скандала наблюдательный совет Укрэксимбанка уволил Мецгера с должности его руководителя. Позже Голосеевский районный суд Киева признал Мецгера виновным в препятствовании деятельности журналистов и присудил ему штраф в размере 3400 гривен.

Напомним, после скандала с нападением на журналистов также уволили двух сотрудников Укрэксимбанка.

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Укрэксимбанк