Скандальный экс-глава Укрэксимбанка получил должность в госкомпании

Бывший глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер стал главой правления государственной "Украинской финансовой жилищной компании" ("Укрфинжилье"). Такое решение принял наблюдательный совет компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу наблюдательного совета "Укрфинжилье".
Так, на заседании 11 ноября наблюдательный совет принял решение о назначении Мецгера главой правления компании. Кроме того, был назначен первый заместитель нового главы "Укрфинжилье". Им стал – Дмитрий Вербицкий.
До октября прошлого года Мецгер возглавлял государственный Укрэксимбанк. Наблюдательный совет банка уволил его после громкого скандала.
Осенью прошлого года Мецгер попал в скандал после того, как журналисты программы "Схемы" сообщили о нападении на них в здании Укрэксимбанка. Инцидент произошел при записи интервью с Мецгером, который тогда возглавлял банк. После одного из вопросов Мецгер попросил сотрудников банка изъять у журналистов записи. Свое заявление журналисты подкрепили видеозаписями с камер.
В результате скандала наблюдательный совет Укрэксимбанка уволил Мецгера с должности его руководителя. Позже Голосеевский районный суд Киева признал Мецгера виновным в препятствовании деятельности журналистов и присудил ему штраф в размере 3400 гривен.
Напомним, после скандала с нападением на журналистов также уволили двух сотрудников Укрэксимбанка.
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