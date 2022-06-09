ru ua
Чт, 09 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Скандальна приватизація "Більшовика": оголошено перші підозри оцінювачам

Новость на русском →
Київ, Четвер 09 червня 2022 12:50
Скандальна приватизація "Більшовика": оголошено перші підозри оцінювачам Фото: двоє оцінювачів "Більшовика" отримали підозри (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Прокуратура повідомила про підозру двом оцінювачам столичного заводу "Більшовик". За даними слідства, вони занизили його вартість на понад 1 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як розповіли у прес-службі відомства, підозрювані у 2021 році за попередньою змовою між собою склали та видали підроблений звіт про оцінку майна.

Таким чином, він став підставою для приватизації столичного заводу "Більшовик" за заниженою на понад мільярд гривень вартістю.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється ДБР.

Нагадаємо, що в січні стало відомо, що суд арештував 100% акцій заводу "Більшовик".

Раніше повідомлялося, що "Більшовик" продали з аукціону за понад 1,4 млрд грн торік у жовтні.

Детальніше про цю справу читайте в матеріалі РБК-Україна "Розслідування та арешти. Кому вигідно скасувати продаж "Більшовика".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Генеральна прокуратура України ДБР
NEWS
Там зараз вирішується доля нашого Донбасу, - Зеленський про Сєвєродонецьк
Там зараз вирішується доля нашого Донбасу, - Зеленський про Сєвєродонецьк
DAILY
Транші, гранти та друкарський верстат. Або чому Україні все одно не вистачає грошей
Ростислав Шаправськийголовний редактор Транші, гранти та друкарський верстат. Або чому Україні все одно не вистачає грошей