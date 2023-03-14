Скандальная звезда НБА покинул лагерь "Мемфиса" и отправился в клинику во Флориде

23-летний разыгрывающий обратился за помощью к специалистам после серии инцидентов. Последним из них стал эпизод с выходом в прямой эфир соцсетей из ночного клуба с боевым пистолетом.

Морант в заявке на консультационную программу отметил, что стремится "получить помощь и поработать над изучением более эффективных методов борьбы со стрессом и достижением общего благополучия". Менеджмент "Мемфиса" поддержал решение молодой звезды и не будет форсировать его возвращение. Ранее боссы "Гриззлис" пообещали наказать "первого номера" за сомнительное поведение.

Двукратный участник Матча всех звезд Морант приложился к уверенным выступлениям "Мемфиса" в этом году. "Гриззлис" в данный момент идут на 2-й строчке Западной конференции НБА и уверенно проходят в плей-офф. Без скандальной звезды команда одержала 3 победы при двух поражениях.

Сезон 2022/23 для Моранта стал четвертым на профессиональном уровне. Средние цифры в нынешней кампании – 27.1 очков, 6 подборов, 8.2 передач, 1.1 перехват за 32.5 минуты в игре.