Скандальная Соболенко сыграет с финалистом "Уимблдона" в теннисной "битве полов": когда и где состоится событие

Матч в нестандартном формате

Необычный поединок должен состояться в конце текущего года в Гонконге.

"Мы с Ариной думаем сыграть "битву полов" ближе к концу года в Гонконге. Корт у неё будет немного уменьшенным, а мне - разрешена лишь одна подача. Честно говоря, немного нервничаю, ведь она сейчас в своей лучшей форме. А у меня почти деревянные ноги. Но я уверен, что смогу ее обыграть", - прокомментировал предстоящую встречу Кириос.

Формат матча будет нестандартным (кроме уже названных ограничений для Кириоса). Вместо классических сетов будут четыре четверти по восемь минут. Побеждает тот, кто первым выиграет три из них. Если будет ничья 2:2 - в игре применят "внезапную смерть", где победителем станет тот, кто выиграет два розыгрыша подряд.

Ник Кириос (фото: instagram.com/k1ngkyrg1os)

Кто такой Ник Кириос

30-летний австралийский теннисист - победитель Australian Open-2022 в парном разряде и финалист "Уимблдона"-2022 - в одиночном.

В октябре 2016-го был 13-й ракеткой мира - это самое высокое его достижение в рейтинге. В последнее время почти не играет из-за травм. В актуальном рейтинге АТР занимает 637-е место.

Доминирование Соболенко

В активе Соболенко - победы на трех "мэйджорах" и еще два выхода в финал.

Сейчас она безоговорочный лидер мирового женского тенниса. В рейтинге WTA ее преимущество над ближайшей преследовательницей - американкой Коко Гофф уже достигло почти 4 тысяч пунктов. Для сравнения, это почти столько же, сколько отделяет вторую ракетку мира от девятой.

"Битва полов": что известно

Это будет не первая "битва полов" в истории тенниса.

Исторический матч состоялся в 1973 году между ветераном Бобби Риггсом и первым в то время номером женского рейтинга Билли Джин Кинг. Тогда победу одержала Кинг в трех сетах - 6:4, 6:3, 6:3.

Поединок имел не только спортивное, но и социальное значение, поскольку Кинг на протяжении всей карьеры активно боролась за равную оплату для женщин и мужчин в теннисе.