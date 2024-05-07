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Скандалист ПСЖ идет в мстители Лиги чемпионов: наказал "Барселону" и нашел новую жертву

Фото: Усман Дембеле целит в главные мстители турнира (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Французский "Пари Сен-Жермен" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов будет пытаться отыграться после минимального поражения от дортмундской "Боруссии".

Кратко о секретном оружии ПСЖ в лице Усмана Дембеле – в материале РБК-Украина.

Матч ПСЖ – "Боруссия" Д состоится 7 мая. Поединок примет арена "Парк де Пренс". Стартовый свисток встречи прозовут в 22:00 по киевскому времени.

12 августа прошлого года завершилась длинная сага по возвращению одного из самых талантливых французов поколения на родину. ПСЖ выложил 50 млн евро за уроженца Нормандии, проведшего крайне неоднозначные 6 сезонов в рядах испанской "Барселоны". Чаще всего употребительным прилагательным в те годы стал "скандальный".

До 10 апреля трансфер Дембеле на "Парк де Пренс" казался абсолютно посредственным. Вингер выглядел такой же бледной копией того парня, который влюбил в себя пол-Европы дебютным сезоном в первой команде "Ренна" в кампании 2015/16. На то время статистика француза была посредственной – 35 матчей, 1 гол, 13 результативных передач.

Даже цифры ассистов Дембеле не смогли ввести в заблуждение. Целую дюжину из них француз оформил в Лиге 1, разрывая гордые, но все же "Монпелье", "Реймс", "Гавр", "Ланс" и несколько более именитых коллективов. В феврале-марте он даже выпал из основной обоймы ПСЖ.

Но стоило парижанам пересечься с "Барселоной", как Дембеле переродился. В двухматчевом противостоянии с бывшей командой вингер дважды забил, ассистировал Мбаппе и заработал одиннадцатиметровый. Именно он – творец камбэка ПСЖ на Пиренеях.

 

 

Дембеле был легким на поле и откровенно кайфовал от футбола. Вингер стремился поквитаться с клубом, где его, по собственному убеждению, не ценили. Француз иронически реагировал на свист трибун, а его отличное настроение с улыбкой от уха до уха на скамейке запасных разошлось на мемы.

"Боруссия" Д – тоже из категории бывших Дембеле. В чемпионате Германии он провел всего один полный сезон (2016/17). Этот период тоже был неоднозначным. Вингер был любимцем Томаса Тухеля и сиял под его руководством, но увольнение тренера все изменило для француза.

На самом деле, только экспрессивный тренер более-менее держал демонов Дембеле в закрытой комнате. Поговаривали, что француз целыми ночами играл на PlayStation и любил лакомиться фаст-фудом. После увольнения Тухеля вингер начал бойкотировать медиа-мероприятия клуба, подрался с ветераном Бюрки на тренировке и спровоцировал продажу в "Барсу".

Но и в Испании Дембеле грешил тем же. Добавилась еще и лень на тренировках. Но, похоже, все эти вредные повадки француза были лишь протестом. Он искал "нового Тухеля" – тренера, который будет ценить незрелого вингера по-настоящему. Некоего ювелира, способного превратить неограненный алмаз в бриллиант.

Стал ли Луис Энрике этим золотарем – вопрос открыт. Впрочем, для испанца настоящим подарком судьбы стало особое отношение Дембеле к бывшим командам. "Барселону" он уже едва ли не в одиночку ярко выбил в четвертьфинале. Настал черед "Боруссии"?

К слову, ранее вспомнили историю противостояний "Баварии" и "Реала" в Лиге чемпионов.

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