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Скандалы с расходами бюджета. Местным властям напомнили о приоритетах во время войны

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к местным властям из-за скандалов с ненадлежащим использованием бюджетных средств. Он напомнил о приоритетах во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства на заседании Кабмина.

Он обратился к руководителям местной и центральной власти, призвал отложить все расходы, которые не актуальны.

"Этот вопрос здравого смысла и понимания приоритетов. Задайте себе вопрос - как решение, которое вы принимаете, приближает нашу победу или решает критический вопрос? Если ответ - никак, то отложите его принятие на послевоенное время. Или ищите другие источники для реализации", - сказал Шмыгаль.

Премьер напомнил о привлечении внебюджетного партнерского финансирования. По его словами, это поможет реализовать некоторые проекты и реформы без бюджетных денег.

"Ведь, повторю еще раз, сейчас главные приоритеты: безопасность и оборона, социальная сфера, критическая инфраструктура и восстановление", - заявил Шмыгаль.

Что этому предшествовало

Напомним, в ряде регионов Украины вспыхнули скандалы о нецелесообразном и ненадлежащем использовании государственных денег.

К примеру, в Киеве в укрытие приобрели 300 барабанов на 890 тысяч гривен, а Днепровская районная государственная администрация купила овощерезки, стоимость которой якобы составила 130 тысяч гривен за штуку.

В Черновцах решили за 7 млн гривен отремонтировать фонтан, не работающий уже несколько лет.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на подобные скандалы. Он подчеркнул, что сейчас нужно работать ради победы, все остальное - потом.

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Денис Шмыгаль