Скандал в топ-медиа: в британском BBC громкие отставки из-за подделки речи Трампа

Отставка произошла после того, как The Telegraph написало, что документальный фильм Panorama ввел зрителей в заблуждение, отредактировав речь Трампа.

Исходя из служебной записки, BBC смонтировали две части речи Трампа, чтобы создать впечатление, будто он открыто поощряет и призывает захватить Конгресс США (здание Капитолия) в 2021 году.

Утечка записки исходила от Майкла Прескотта, бывшего независимого внешнего консультанта комитета по редакционным стандартам BBC. Ранее в июне он покинул этот пост.

В воскресенье министр культуры Британии Лиза Нэнди заявила, что проблема с Panorama "очень серьезная", и в адрес BBC был выдвинут ряд "очень серьезных обвинений".

"Самое серьезно из которых заключается в том, что в освещении сложных вопросов на BBC присутствует системная предвзятость", - добавила она.

Что говорит гендиректор об отставке

Тим Дэви уже успел прокомментировал отставку и рассказать о своем решении.

"Я хотел сообщить вам, что решил покинуть BBC после 20 лет работы. Это полностью мое решение, и я по-прежнему очень благодарен председателю и совету директоров за их неизменную и единодушную поддержку на протяжении всего моего пребывания в должности, включая последние дни", - сказал он.

По его словам, он прорабатывает с советом директоров точные сроки, чтобы обеспечить "организованный переход власти к преемнику в течение ближайших месяцев".

Дэви отметил, что хоть случившееся это не единственная причина его ухода, но текущие дебаты вокруг BBC повлияли на его решение. Кроме того, он признал, что телекомпания допустила ошибки.

"В целом BBC работает хорошо, но были допущены некоторые ошибки, и как генеральный директор я должен взять на себя всю ответственность", - резюмировал он.

Тем временем председатель BBC Самир Шах заявил, что это печальный день для телекомпании, но весь совет директоров уважает решение Дэви и его причины.