Скандал с Тищенко: полиция установила причастных к нападению на экс-военного в Днепре

Правоохранители напомнили, что 20 июня в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого группа мужчин в балаклавах и камуфляже без опознавательных знаков одела на бывшего военного наручники и нанесла ему телесные повреждения.

Фото: задержание одного из злоумышленников (npu.gov.ua)

Полиция начала два уголовных производства - за незаконное лишение свободы и пытки.

Правоохранители допросили потерпевшего и свидетелей инцидента. К правонарушению могут быть привлечены несколько лиц.

"Их личности полиция установила. Один из активных участников событий был задержан. Полицейские провели ряд обысков по местам жительства фигурантов, в ходе которых изъяли доказательства, в том числе оружие и одежда", - отметили в полиции.

Также, как добавили правоохранители, в результате обработки доказательств была определена процессуальная роль в преступлении нардепа, который участвовал в инциденте. Материалы передали в ГБР, после чего нардепу сообщили о подозрении.