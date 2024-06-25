Скандал с Тищенко. Петиция о лишении его мандата набрала уже половину необходимых голосов

Петиция по лишению полномочий народного депутата Верховной рады Украины Николая Тищенко в связи с его злоупотреблением служебным положением менее чем за сутки набрала половину необходимых голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Как известно, петиция на сайте Верховной рады появилась после того, как Тищенко попал в очередной скандал. В этот раз из-за дела о нападении лиц в камуфляжной форме на бывшего военного в центре Днепра.

По факту незаконного лишения свободы потерпевшего нардепа уже объявлено подозрение, прокуроры будут просить для Тищенко домашний арест.

Реакция ОП и МВД

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона прокомментировал нападение на бывшего бойца в Днепре, отметив, что все причастные должны понести наказание. А на вопрос телеведущей о том, что нападающими могут быть охранники нардепа Тищенко, глава МВД сказал: "Неважно, что это за люди. Каждый гражданин должен отвечать перед законом".

Клименко также сообщил, что по этому факту было открыто два уголовных производства: нанесение легких телесных повреждений и незаконное лишение свободы.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который приходится Тищенко кумом, также отреагировал на конфликт, отметив, что поведение народного депутата абсолютно позорное.

"Посмотрел видеозапись конфликта народного депутата Тищенко и военного. Здесь не о чем даже говорить. Поведение народного депутата - совершенно позорное. Ей нет оправданий. Правоохранительным органам точно есть, на что реагировать. Да, Тищенко я знаю давно. Действительно - крестил его сына. Но это было много лет тому назад. Я давно уже не воспринимаю его поступков и не понимаю их. Потому не поддерживаю с ним никаких отношений", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что "такое поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата".

Обыски у Тищенко и подозрение

Уже сегодня утром, 25 июня, у Тищенко провели обыски, во время которых ГБР объявило ему о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Версия следствия следующая: 20 июня 2024 года в Днепре группа лиц по указанию народного депутата Украины противоправно лишила свободы потерпевшего - бывшего военнослужащего ВСУ. Его содержали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств.

В свою очередь Офисе генпрокурора тем временем сообщили, что будут ходатайствовать об избрании народному депутату меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.