Скандал с подростками в центре Киева: полиция установила еще четырех участников

Полиция установила еще четырех участников скандального инцидента с участием несовершеннолетних в центре Киева 10 января. Начато уголовное производство за надругательство над государственным флагом, а на родителей составлены админпротоколы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Как сообщили в полиции, следователи начали уголовное производство по статье 338 Уголовного кодекса Украины - надругательство над государственными символами.
Речь идет о фото, использованном в видео, где вероятно один из участников компании несовершеннолетних, стал ногами на государственный флаг Украины.
Кроме того, в отношении всех несовершеннолетних полицейские направили в органы опеки и попечительства, учебных заведений, службы по делам детей обращения по проверке условий воспитания подростков.
На родителей четырех из них полицейские составили админпротоколы по 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Также продолжается досудебное расследование по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на днях в сети вспыхнул скандал с участием подростков. 10 января в соцсетях был распространен ряд публикаций относительно вызывающего поведения группы несовершеннолетних лиц в центре Киева.
На провокационных видео подростки слушали русскую музыку, перекрывали дорогу, демонстрировали оружие и совершали ряд других действий ради создания провокационного контента.
Полиция установила личности несовершеннолетних, которые фигурировали в видео. "Блогерами" оказались шестеро жителей столицы в возрасте от 14 до 17 лет.
Позже полиция провела обыски у двух несовершеннолетних, которые перекрывали дорогу в центре Киева и фигурировали в скандальных видео.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.