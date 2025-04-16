Скандал в Пентагоне: третий высокопоставленный чиновник отстранен из-за утечки секретов, - Politico

Представитель оборонного ведомства и еще один осведомленный источник сообщили Politico, что 16 апреля отстранили Колина Кэрролла, руководителя аппарата заместителя министра обороны Стивена Файнберга.

Сообщается, что Кэрролл был отстранен от исполнения обязанностей на следующий день после того, как двух других высокопоставленных чиновников также отправили в отпуск на время проверки возможных утечек секретной информации.

Среди расследуемых утечек - оперативные военные планы по Панамскому каналу, отправка второго авианосца в Красное море, противоречивый визит Илона Маска в Пентагон для обсуждения Китая, а также приостановление обмена разведданными с Украиной.

Politico пыталось взять комментарий у Кэрролла и Минобороны по этой информации, одна те пока не ответили на запросы

Напряжение в Пентагоне

Издание добавляет, что другие двое высокопоставленных чиновников оборонного ведомства, которые попали в скандал по утечке секретов - это Дэн Колдвелл и Дарин Сельник.

Дэн Колдвелл, старший советник министра обороны Пита Хегсета, и Дарин Сельник, заместитель руководителя аппарата Минобороны, были выведены из штаб-квартиры Пентагона под охраной. Их доступ в здание временно заблокировали до завершения расследования. Оба ранее работали в организации Concerned Veterans for America, которую возглавлял Хегсет.

Эти события подлили масла в огонь требований демократов об отставке Хегсета, отмечает издание. Многие призывали его уйти с должности после того, как он в чате Signal поделился конфиденциальными деталями ударов США по Йемену.