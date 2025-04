Скандал в Пентагоне: информацию Хегсета в чате Signal объявили "несекретной"

Парнелл объявил "фейковой" последнюю публикацию New York Times. В ней говорится о том, что Хегсет 15 марта поделился подробной информацией о предстоящих ударах по Йемену в закрытом групповом чате Signal, в котором участвовали его жена, брат и личный адвокат.

"Ненавидящие Трампа СМИ продолжают одержимо уничтожать любого, кто привержен программе президента Трампа. На этот раз New York Times - и все другие фейковые новостные агентства, которые повторяют их мусор - с энтузиазмом берут жалобы недовольных бывших сотрудников в качестве единственного источника для своей статьи", - заявил советник главы Пентагона.

При этом Парнелл не стал отрицать существование этого чата. Говорится лишь о том, что Хегсет не публиковал в чатах Signal секретную информации.

"Ни в одном чате Signal не было никакой секретной информации, независимо от того, как они пытаются написать эту историю. Правда в том, что Управление министра обороны продолжает становиться сильнее и эффективнее в выполнении программы президента Трампа", - говорится в заявлении.

Информация в чатах

Ранее Хегсет уже заявлял, что его информация в чате Signal, созданном советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем, не была секретной. Тогда в чат был по ошибке включен редактор The Atlantic.

Это закончилось тем, что The Atlantic опубликовал почти полный текст чата 15 марта, в котором Хегсет делится планами результатами ударов по хуситам в режиме реального времени.

Согласно последней публикации The New York Times, информация, которой Хегсет поделился в чате Signal, включала в себя расписание полетов истребителей F/A-18 Hornet, нацеленных на хуситов в Йемене. Это по сути те же планы атак, которыми он поделился в другом чате Signal 15 марта, в тот же день, в котором по ошибке участвовал редактор The Atlantic.