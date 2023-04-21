Скандал с закупками для ВСУ: экс-заместителю Резникова сообщили о новом подозрении

Как сообщается, в декабре 2020 - январе 2021 года руководитель департамента минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания Вооруженных сил Украины на 2021 год. В последствии, по указанию руководства, он незаконно подписал восемь дополнительных соглашений с поставщиками с заведомо невыгодными для ВСУ условиями.

ДБР разоблачило сделку в октябре 2021 года и впоследствии передало дело в НАБУ. В ходе дальнейшего совместного расследования было установлено, что умышленные противоправные действия должностных лиц также нанесли имущественный ущерб ВСУ из-за дополнительных расходов воинских частей во время перераспределения незыблемых запасов продовольствия.

Кроме того, сделка привела к снижению боевой готовности, обороноспособности Вооруженных сил Украины, подрыву авторитета ВСУ и создала потенциальную угрозу основам национальной безопасности Украины, которые привели к другим тяжелым последствиям в особый период.

Экс-заместителю министра обороны и экс-руководителю одного из департаментов Министерства обороны Украины сообщено об изменении ранее уведомленного подозрения и о новом подозрении по статьям:

злоупотребление властью и служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины);

препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, приведшее к другим тяжким последствиям, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 УК Украины).

Отмечено, что максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.