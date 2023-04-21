Скандал с закупками для ВСУ: экс-заместителю Резникова сообщили о новом подозрении

ДБР совместно с НАБУ сообщили новое подозрение бывшему заместителю министра обороны, а также и.о. директора департамента государственных закупок и снабжения материальных ресурсов. Они при закупке продуктов для армии нанесли ущерб государству на миллионы гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Как сообщается, в декабре 2020 - январе 2021 года руководитель департамента минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания Вооруженных сил Украины на 2021 год. В последствии, по указанию руководства, он незаконно подписал восемь дополнительных соглашений с поставщиками с заведомо невыгодными для ВСУ условиями.
ДБР разоблачило сделку в октябре 2021 года и впоследствии передало дело в НАБУ. В ходе дальнейшего совместного расследования было установлено, что умышленные противоправные действия должностных лиц также нанесли имущественный ущерб ВСУ из-за дополнительных расходов воинских частей во время перераспределения незыблемых запасов продовольствия.
Кроме того, сделка привела к снижению боевой готовности, обороноспособности Вооруженных сил Украины, подрыву авторитета ВСУ и создала потенциальную угрозу основам национальной безопасности Украины, которые привели к другим тяжелым последствиям в особый период.
Экс-заместителю министра обороны и экс-руководителю одного из департаментов Министерства обороны Украины сообщено об изменении ранее уведомленного подозрения и о новом подозрении по статьям:
Отмечено, что максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Напомним, СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что якобы Министерство обороны Украины закупает продукты для ВСУ по ценам, завышенным в 2-3 раза по сравнению с ценами в киевских супермаркетах. Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.
После этого, 24 января, стало известно, что замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. В Министерстве обороны заявили, что, несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком.
Позже СБУ провела обыски у экспосадов Минобороны, которые были замешаны в скандале с закупками.
К тому же суд арестовал экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова и определил ему залог в 400 миллионов гривен.
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