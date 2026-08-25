Скандал с Favbet: как убыточный бизнес Матюхи бьет по бюджету Украины

Активисты обращают внимание на работу Favbet по получению букмекерской лицензии, финансовые результаты отдельных компаний и масштаб благотворительных взносов Favbet Foundation.

216 млн грн возможных потерь бюджета и штраф почти на миллиард

По данным общественной организации, Favbet около двух лет мог принимать ставки от украинских игроков без букмекерской лицензии, получив ее только в конце 2022 года. По расчетам активистов, из-за этого бюджет мог недополучить по меньшей мере 216 млн грн только лицензионных платежей, без учета налогов.

Ситуация вокруг бизнеса накалилась в апреле 2026 года, когда государственное агентство PlayCity прекратило действие лицензии ООО "Фавбет Гейм Слотс" на организацию и проведение азартных игр в залах игровых автоматов. По данным регулятора, в отношении компании также был применен штраф в размере более 933 млн грн за обнаруженные в ходе проверки нарушения.

Параллельно в своих публикациях ОО заявляет о возможных нарушениях в финансовой деятельности связанных с Favbet структур, в частности, возможен мискодинг, уклонение от уплаты налогов и вывод средств через иностранные и платежные структуры. По утверждению организации, за этими фактами она обращалась к правоохранителям и контролирующим органам.

Миллионный ущерб и сотни миллионов на благотворительность

Отдельные компании, связывающие с брендом Favbet, показывают отрицательные денежные характеристики. В частности, ООО "ФАВОРИТ КОМПАНИ", связываемое с заведением Favbet в одной из киевских гостиниц, задекларировало 96 млн грн убытка, прибавив еще минус 29 млн грн за два квартала 2024 года.

На этом фоне ОО обращает внимание на отчетность Favbet Foundation о якобы передаче 193 млн грн в поддержку ВСУ и государства в 2024 году. Активисты задают вопрос о происхождении этих средств и соотношении благотворительного финансирования с финансовыми результатами отдельных компаний, связанных с брендом.

Конечно, сам факт наличия ущерба не свидетельствует о нарушении законодательства. Однако сочетание миллионного ущерба отдельных компаний, масштабных благотворительных взносов и претензий государственного регулятора закономерно ставит вопрос о том, насколько прозрачно построены финансовые отношения между структурами, связывающими с бизнесом Матюхи.

Международный след: вопросы к бренду и бизнесу Матюхи

Вопросы к структурам, связанным с бизнесом Матюхи, возникают и за пределами Украины. Несмотря на заявления 2022 года об уходе с рынка РФ, в реестре московской патентной службы остается зарегистрированный товарный знак Favbet, действие которого заявлена до 2030 года.

Также в сети распространяются фото предполагаемого российского паспорта Андрея Матюхи, однако их подлинность официально не подтверждена.

У Матюхи, возможно, до сих пор есть паспорт РФ (фото: соцсети)

Кроме того, в 2026 году в Хорватии происходили протесты из-за планов связанной с Матюхой компании Premium Chicken Company построить птицефабрику с заявленным объемом инвестиций в 600 млн евро. Местные жители выражали опасения по поводу возможного влияния проекта на окружающую среду.

Публикации в СМИ по поводу протестов против строительства мега птицефабрики (скриншот)

Почему это касается каждого украинца

История вокруг Favbet выходит за пределы спора между отдельным бизнесом и государственными органами, поскольку говорится о том, насколько полно крупный игорный бизнес выполняет свои финансовые обязательства перед государством.

Если расчет ГО относительно возможных 216 млн. грн. недополученных лицензионных платежей будет подтвержден компетентными органами, это будет означать потерю государством ресурса, который мог бы быть направлен на оборону, социальные программы, медицину или другие бюджетные нужды.

Для украинцев это вопрос равенства правил: если один бизнес полностью уплачивает предусмотренные законом платежи, а в отношении другого возникают обоснованные вопросы о возможных недопоступлениях в бюджет, государство должно обеспечить одинаковые правила для всех.

В случае с бизнесом Матюхи масштаб денежных потоков, решения регулятора и финансовые показатели отдельных компаний делают вопрос прозрачности особенно важным. Активисты уверены: благотворительность не должна подменять прозрачную уплату налогов и лицензионных платежей, а государственные органы должны проверять все обоснованные сигналы о возможных потерях бюджета.