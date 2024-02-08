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Скандал в Днепре. Нацполиция расформирует полк особого назначения ГУНП области, все пойдут в "Лють"

Четверг 08 февраля 2024 11:43
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Скандал в Днепре. Нацполиция расформирует полк особого назначения ГУНП области, все пойдут в "Лють" Фото: Александр Фацевич, заместитель главы Национальной полиции (facebook.com/vas.bohdan)
Автор: Сергей Пышкин

Национальная полиция приняла решение расформировать полк особого назначения ГУНП в Днепропетровской области, в котором спецназовцы ранее отказались вступать в штурмовую бригаду "Лють".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Национальной полиции Александра Фацевича.

Что произошло

4 февраля в сети начало распространяться видео с собрания полицейских, на котором обсуждался перевод силовиков в штурмовую бригаду "Лють". Последние выступали против соответствующего решения, впрочем, были готовы воевать в своем подразделении.

Как отреагировала Нацполиция

Как отметил Фацевич, с начала полномасштабной войны полицейские различных служб, в том числе и подразделений особого назначения, встали к обороне и защите Украины. Из-за этого было принято решение:

  • расформировать полк особого назначения ГУНП в Днепропетровской области;
  • перевести всех спецназовцев полка в штурмовую бригаду Национальной полиции "Лють" в порядке ст. 65 Закона Украины "О Национальной полиции Украины".

"Те лица, полицейские, которые будут отказываться (от вступления в "Лють", - ред.) - будут уволены с вручением повесток", - добавил Фацевич.

В Нацполиции напомнили о том, что в 2023 году были приняты изменения в закон "О Национальной полиции", согласно которым полицейские особого назначения могут участвовать в обороне нашей страны путем непосредственного ведения боевых действий.

Несмотря на то, что правоохранители с начала полномасштабного вторжения получили ряд дополнительных функций, именно спецназовцы стали прочной основой в борьбе с врагом.

"Полицейские особого назначения из разных регионов, как и полицейские других подразделений, в составе бригады "Лють", а также сводных отрядов ежедневно защищают Украину и остаются верными присяге на верность украинскому народу", - добавляет Нацполиция.

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