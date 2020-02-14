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Скалецька: українці з Китаю повернуться додому в середу

Новини » Суспільство     14.02.2020 - 09:25
Скалецька: українці з Китаю повернуться додому в середу
Фото: Зоряна Скалецька (Віталій Носач, РБК-Україна)

Усі вони змушені будуть пройти 14-денний карантин

Українці, які перебувають в китайському місті Ухань, враженому епідемією коронавірусу, наступного тижня будуть повернуті в країну. Всі вони здорові, але будуть змушені пройти 14-денний карантин задля запобігання ймовірного перенесення вірусу. Про це у програмі "Право на владу" заявила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, передає РБК-Україна

Вона закликала не панікувати, адже паніка є найбільшим ворогом.

"З нашими громадянами в Ухані комунікує Міністерство закордонних справ. Міністерство інфраструктури відповідає за доставку, за авіаборт. В нас є оперативний Штаб в уряді, який вирішує всі питання, які стосуються виділення коштів, прийняття всіх необхідних рішень, визначення алгоритмів – як повинно відбуватися, хто повинен супроводжувати", - сказала міністр.

Голова МОЗ повідомила, що у четвер Штаб прийняв рішення, узгоджене зі всіма залученими міністерствами, про відправлення літака до Уханя у вівторок. У середу він доставить в Україну наших громадян.

"Скажу, що ніякої затримки немає. Має місце планомірна розважлива процедура прийняття рішень для того, щоб забезпечити прибуття українських громадян в Україну, але водночас дати всім можливість почуватися в безпеці від ймовірного внесення і поширення захворювання, яке є зараз в Китаї", - зазначила Скалецька.

Вона також повідомила, що в Україну приїдуть тільки ті, в кого немає симптомів і кого перевірила китайська влада. Потім стан їх здоров’я перевірить бригада українських лікарів, які супроводжуватимуть наших громадян під час польоту і в карантині. Всім громадянам України, які будуть повернуті з Китаю, доведеться пройти 14-денну ізоляцію.

"Ми керуємося офіційними даними Американського та Європейського Центрів з контролю та профілактики захворювань і рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я. На сьогодні ми говоримо про мінімум 14 днів. Ці особи мають бути до цього готові. Ми також обмінюємось досвідом з країнами, які вже здійснили евакуацію. Ми робимо аналогічний алгоритм дій зі всіма однаковими кроками", - зазначила очільниця МОЗ.

Вона також додала, що основним завданням на сьогодні є визначення приміщення, яке буде водночас епідемічно безпечним і унеможливіть навіть ймовірне розповсюдження захворювання, і також комфортне для українців під час перебування в карантині. Для їхнього розміщення вже попередньо вибрати чотири об’єкти.

"Ми доаналізовуємо всі об’єкти, це роблять декілька служб. Підготовка приміщення буде здійснена своєчасно для того, щоб українські громадяни з борту перейшли в автобус, з автобусу – в це приміщення. Загрози будь-якому населеному пункту немає. Ситуація під контролем", - наголосила Скалецька.

Як писало РБК-Україна, раніше в міністерстві повідомили, що в Україні з'являться тест-системи для пришвидчення діагностики коронавірусу.

Окрім того, уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від коронавіруса. Зокрема, з 26 січня в аеропорту Бориспіль всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

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