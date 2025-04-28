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Скадовск умирает в российской оккупации: партизаны показали фото

Иллюстративное фото: партизаны показали, что произошло со Скадовском (wikimedia.org)
Автор: Наталья Кава

Российская армия оккупировала украинский город Скадовск еще в 2022 году. С тех пор ситуация там постоянно ухудшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

"Прекрасный и жизнерадостный город оккупанты превратили в безлюдное место. Множество магазинов закрыто, парки и улицы пустуют", - пишут партизаны.

По их данным, в последнее время россияне все чаще стали ходить в гражданской одежде и ездить на соответствующем транспорте. Это связано с тем, что оккупанты боятся ударов ВСУ беспилотниками. Оккупанты также размещаются в близлежащих селах, занимая дома украинцев, которые им понравились.

 
Также россияне пытаются замаскировать факты своего пребывания в гражданских объектах, ведь часто там хранят оружие и боекомплект.

"Мы благодарим жителей Скадовска за помощь и борьбу с оккупацией! Присылайте нам информацию о перемещении оккупантов, места, где они бывают, где живут и едят. Каждый может сделать свой посильный вклад в освобождение родной земли", - заявили в "АТЕШ".

Ситуация в Скадовске

Скадовск - временно оккупированный город в Херсонской области на Левом берегу Днепра. Россияне захватили его в начале полномасштабного вторжения в Украину.

В конце марта во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвали автомобиль, в котором находились двое офицеров российской оккупационной армии.

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