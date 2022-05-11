Стрибок цін на паливо і продовольство неминуче спровокує заворушення у світі, - дослідження

Згідно з визначенням Світового банку, три чверті країн, які, як очікується, будуть схильні до високого або крайнього ризику заворушень до четвертого кварталу 2022 року, відносяться до країн із середнім рівнем доходу.

"На відміну від країн з низьким рівнем доходу, вони були достатньо багаті, щоб запропонувати соціальний захист під час пандемії, але тепер щосили намагаються підтримувати високі соціальні витрати, які життєво важливі для рівня життя значної частини їх населення", - йдеться у звіті

За словами авторів, Аргентина, Туніс, Пакистан і Філіппіни також в числі країн, за якими слід спостерігати в наступні шість місяців, враховуючи на їх високу залежність від імпорту продовольства і енергії.

Війна Росії проти України прискорила зростання цін на продовольство, яке в лютому і березні досяг рекордного рівня. Ціни на енергоносії також різко зросли.

"Через відсутність вирішення конфлікту глобальна криза вартості життя триватиме до 2023 року", - йдеться у звіті.

Ліван, Сенегал, Кенія і Бангладеш стикаються з аналогічним тиском.

У звіті вказані Шрі-Ланка і Казахстан як приклади країн із середнім рівнем доходу, які вже постраждали від заворушень в цьому році. У першому випадку зростання цін на продукти харчування і паливо сприяло ескалації напруженості, а спроба урізати субсидії на паливо викликала протести в Казахстані.

У звіті говориться, що більш ніж в 50% з майже 200 країн, після початку пандемії COVID-19 відбулося збільшення числа громадянських заворушень.

Нагадаємо, базовий індикатор світових цін на продовольство виріс у березні на 12,6%, досягнувши історичного максимуму. Індекс цін на продовольство ФАО склав 159,3 пунктів, що на 33,6% вище, ніж у березні 2021 року.