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СК "Дніпро-1" отримав трьох опонентів у групі Ліги конференцій

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Ньйон, П'ятниця 26 серпня 2022 16:03
СК "Дніпро-1" отримав трьох опонентів у групі Ліги конференцій Фото: "Спортклубівці" після поразки від АЕКа (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

На груповому етапі Ліги конференцій 2022/23 український "Дніпро-1" зустрінеться з АЗ "Алкмааром", лімасольським "Аполлоном" і "Вадуцом" із Ліхтенштейна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

Жеребкування відбулося 26 серпня в штаб-квартирі УЄФА в Швейцарії. Фінал турніру 7 червня прийме празька "Фортуна Арена".

Перед процедурою "Дніпро-1" потрапив до останнього, 4-го, кошика за клубним рейтингом УЄФА. Дніпряни цьогоріч дебютували в єврокубках. Два стартові поєдинки для них завершилися поразками від АЕКа з Ларнаки в плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

"Дніпро-1" потрапило до групи Е. Там суперниками "спортклубівців" стануть АЗ "Алкмаар", "Аполлон" і "Вадуц". Стартовий тур у Лізі конференцій призначений на 8 вересня. Календар дніпрян оголосять згодом.

Напередодні "Шахтар" дізнався суперників у групі F Ліги чемпіонів. До квартету з "гірниками" потрапили "Реал", РБ "Лейпциг" і "Селтік". Стартовий тур групового етапу призначений на 6-7 вересня.

Нагадаємо, що київське "Динамо" вдруге зустрінеться з "Фенербахче" на груповому етапі Ліги Європи.

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