З СІЗО "Лефортово" в Москві виїхали автобуси

З московського СІЗО "Лефортово", де перебувають українські політв'язні, яких готують до обміну, виїхали 3 автобуси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, в трьох автобусах можуть знаходитися українські незаконно засуджені громадяни, які беруть участь в процесі обміну полоненими між Україною та Росією. Автобуси супроводжують автомобілі Федеральної служби безпеки (ФСБ) та дорожньої поліції.

Крім того, інформацію про автобуси, які виїхали з СІЗО, також повідомив російський журналіст та фоторепортер Василь Максимов, який перебуває на місці подій. Він додав, що, імовірно, автобуси вирушили до аеропорту "Внуково".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу СІЗО "Лефортово" у Москві помітили автобуси зі спецпризначенцями, які прибули у супроводі автомобілів поліції. Зазначалося, що спецназ прибув для супроводу українських незаконно засуджених громадян до аеропорту.

Також адвокат одного з українських політв'язнів Романа Сущенка Марк Фейгін заявляв, що в московському СІЗО "Лефортово" продовжують перебувати 8 українських політв'язнів. Він наголошував, що російські силовики не допускають до утримуваних адвокатів.

Додамо, що вночі 7 вересня адвокат засуджених в Україні росіян Валентин Рибін повідомив, що обмін полоненими між Україною та Росією розпочнеться в найближчі години. Однак дану інформацію не підтвердили ні в СБУ, ні в Офісі президента.