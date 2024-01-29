Сийярто сделал заявление после визита в Украину

Сийярто после проведения в Ужгороде шестичасовых переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком опубликовал видео с кадрами его визита и совместной пресс-конференции.

Соответствующий ролик венгерский министр подписал достаточно лаконично, с собственной оценкой отношений между двумя государствами.

"Украина, еще долгий путь к восстановлению доверия", - говорится в его публикации

Также Сийярто заявил, что в ходе сегодняшних переговоров были сделаны "обнадеживающие шаги для восстановления атмосферы доверия между Венгрией и Украиной, однако путь еще долог, и нужно будет много работать".

Он добавил, что Будапешт к этому готов.

Сийярто также считает, что власти Украины с 2015 года на законодательном уровне постепенно "ограничивали права венгерского меньшинства", в частности, в Закарпатской области.

"Но у нас есть одно ожидание, а именно то, что венгерское меньшинство получит права, которые они имели до 2015 года, мы не требуем многого. Мы обобщили их в одиннадцати пунктах. Среди них правовой статус школы, возможность получения аттестата о среднем образовании на венгерском языке, использование венгерского языка в области культуры и высшего образования", - сказал он.

Также Сиярто рассказал, что нынешний визит преследовал цель "восстановить атмосферу доверия в наших двусторонних отношениях".

"Я думаю, мы можем согласиться, что мы сделали обнадеживающие шаги в этом направлении. Нам еще предстоит долгий путь, мы должны сделать много работы, но мы с венгерской стороны готовы эту работу выполнить", - высказался глава МИД Венгрии.

Визит Сийярто в Украину.

Напомним, сегодня, 29 января, глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Ужгород, где встретился главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Чиновники отметили, что переговоры будут касаться нормализации украино-венгерских отношений.

Позже в Ужгороде состоялась совместная пресс-конференция чиновников обеих стран, в ходе которой стороны сделали ряд заявлений о предоставлении помощи, вопросов о нацменьшинствах в Закарпатье, секторального сотрудничества, полномасштабного вторжения РФ, подготовку встречи лидеров Украины и Венгрии.

Все подробности визита Сийярто в Ужгород и встречи представителей Украины и Венгрии – читайте в материале РБК-Украина.