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Сийярто заявил о запрете венгерской партии в Украине: МИД отреагировал

Вторник 27 мая 2025 17:07
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Сийярто заявил о запрете венгерской партии в Украине: МИД отреагировал Фото: спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил Украину в том, что та якобы запретила партию, которая представляла интересы венгерской общины Закарпатья.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Facebook.

В частности, Сийярто в своей заметке требует от украинского правительства объяснений относительно сообщений в СМИ о запрете "Общества венгерской культуры Закарпатья".

Что говорят в МИДе

Журналисты обратились за комментарием к представителю МИД Георгию Тихому относительно заявления Петера Сийярто. В ответ он отметил, что сообщения в СМИ о якобы запрете украинской стороной венгерского общества - ложные.

"Наши двусторонние отношения (с Венгрией - ред.) и так имеют достаточно проблем, которые нужно решать. Не нужно добавлять к этому перечню еще и всякие безосновательные сообщения СМИ", - подчеркнул представитель МИД.

Кстати, перед началом заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе во вторник, 27 мая, министр по делам ЕС Венгрии Януш Бока заявил, что Будапешт намерен и в дальнейшем блокировать процесс евроинтеграции Украины. Кроме того, он обвинил Киев в шпионской деятельности на территории Венгрии.

Политика Венгрии в отношении Украины

В течение более трех лет полномасштабной войны правительство премьера Виктора Орбана неоднократно выступало против предоставления военной помощи Украине и ее интеграции в НАТО. Будапешт также систематически возражает против санкций, введенных против России.

Сейчас Венгрия активно применяет право вето, чтобы остановить переговоры о членстве Украины в ЕС.

Недавно Орбан поставил Брюсселю ультиматум, требуя заблокировать евроинтеграцию Украины.

В ответ, группа депутатов Европарламента направили письмо в Еврокомиссию с предложением прекратить финансирование Венгрии за нарушение ценностей и законов ЕС.

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