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Сіярто завтра прилетить в Україну

Київ, Вівторок 26 січня 2021 13:40
Сіярто завтра прилетить в Україну
Фото: Петер Сіярто (facebook.com szijjarto peter official)
Автор: Андрій Козловський

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто завтра відвідає Україну з робочим візитом. Він разом з главою МЗС України Дмитром Кулебою проведуть спільну прес-конференцію.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"Керівники зовнішньополітичних відомств України та Угорщини проведуть переговори з актуальних питань українсько-угорських відносин, обговорять подальші кроки для зміцнення довіри у взаєминах та реалізації потенціалу співпраці двох країн", - йдеться в повідомленні міністерства.

Нагадаємо, в грудні Сійярто на засіданні Ради ЄС поскаржився на Україну у зв'язку з ситуацією з угорською національною меншиною на Закарпатті. Зокрема, скарги стосувалися обшуків у лідерів закарпатських угорців через підозри в сепаратизмі. Однак на скаргу Будапешта в Раді ЄС ніхто не відреагував.

До цього скандалу український міністр Дмитро Кулеба заявляв, що Угорщина погодилася "перегорнути сторінку" у відносинах з Україною.

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