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Сійярто про ситуацію з угорцями Закарпаття: Україна порушує багато угод

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим поскаржився на те, що Україна нібито порушує угоди щодо угорців Закарпатської області. Зокрема, ущемляє їх у праві навчатися рідною мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію в Москві.

"Що стосується ситуації в Україні, тут наша позиція однозначна - ми завжди підтримували суверенітет України, це ніколи не було під питанням. Але так само ми підтримуємо і наступну позицію: ми вважаємо, що не можна порушувати інтереси національних етнічних меншин. Ми також бачимо, що Україна порушує багато угод", - зазначив Сійярто.

За його словами, до 2015 в Україні був закон, який давав можливість угорській меншині навчатися рідною мовою.

"Проте ми бачимо, що в Закарпатській області все більше і більше конфліктів та інцидентів, і порушується право на навчання рідною мовою. Ми просили українську сторону про припинення цієї політики, але поки що не були прийняті потрібні заходи", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що необхідно захищати нацменшини, "тому що у нас будуть ще Донбаси і Крими".

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УгорщинаЗакарпатська область