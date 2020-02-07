Сійярто запропонував Україні прирівняти угорську до мови корінного народу

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто запропонував прирівняти угорську до мови корінного народу на Закарпатті. Про це він заявив на зустрічі з міністром освіти України Ганною Новосад, передає прес-служба МОН.

Повідомляється, що Сійярто запропонував розглянути можливості, які могли б покращити умови для вивчення рідної мови для угорської громади Закарпаття. Зокрема, прирівняти угорську мову до мови корінного народу, а також збільшити кількість годин на вивчення української мови, але не за рахунок інших предметів, а за рахунок більшої кількості уроків української мови.

Що стосується визнання угорської меншини корінним народом, то, на думку Новосад, це політичне питання, яке зараз "не варто підіймати".

"Корінні народи у нас чітко визначені в законодавстві. Потрібно розуміти, що зміна переліку країн порушить закладені основні принципи. Корінними народами зараз розглядаються ті, які не мають іншої держави, крім України, яка відстоює розвиток їх культурної та мовної спадщини. Угорська мова під цей принцип не підпадає", - зазначила Новосад.

Відзначимо, до цього Новосад пообіцяла підготовку вчителів української мови для угорських шкіл.

Нагадаємо, раніше Сійярто заявив, що президент України Володимир Зеленський може зустрітися з угорським прем'єром Віктором Орбаном вже цієї весни, якщо засідання міжурядової комісії в Будапешті пройде успішно.