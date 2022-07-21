ua ru
Чт, 21 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сійярто приїхав у Москву домовлятися про газ для Угорщини

Новость на русском →
Четвер 21 липня 2022 16:54
Сійярто приїхав у Москву домовлятися про газ для Угорщини Фото: Петер Сійярто, міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини (flickr.by)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Росії. Проведе переговори щодо забезпечення поставок газу до своєї країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначається, що Сійярто зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим й заступником прем'єр-міністра Олександром Новаком. Також очікується, що голови МЗС країн пізніше проведуть спільну пресконференцію.

"Ми прибули до Москви. Перед нами стоять два завдання: забезпечити постачання природного газу для угорського народу і наголосити, що ми хочемо миру якнайшвидше", - відзначив Сійярто.

Відповідно до угоди з російським "Газпромом", Угорщина отримує 3,5 млрд кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію, а також ще 1 млрд кубометрів з Австрії.

Відзначимо, що сьогодні ЄС обговорює газові санкції проти Росії, які потребує Україна. Угорщина, як раніше відзначав Сійярто, не готова виступати проти поставок газу й не підтримає обмеження щодо "Газпрому".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Євросоюз прийняв рішення готуватися вперше провести зиму без російського газу. Для цього країни планують продовжити роботу своїх атомних і вугільних електростанцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Угорщина
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень