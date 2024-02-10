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Сийярто жалуется, что на венгерские власти цепляют ярлыки "друзей Путина"

Будапешт, Суббота 10 февраля 2024 15:52
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Сийярто жалуется, что на венгерские власти цепляют ярлыки "друзей Путина" Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался, что на венгерские власти цепляют ярлыки друзей российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сийярто во время выступления в Институте политических наук Гарвардского университета.

Он заявил, что в последние годы нет реального пространства для рационального диалога по стратегическим вопросам, и "ситуация усугубляется".

"Если мы выдвигаем такое требование, ответ состоит не в том, чтобы обсудить это, изучить, как найти решение, а наклеить на нас ярлык друзей Путина, пропагандистов Кремля или, возможно, российских шпионов", - пожаловался Сийярто.

По мнению венгерского министра, если бы было место для рационального диалога, взаимное уважение и если бы "те, кто постоянно говорит о демократии, обращали внимание на тех, чье мнение несколько отличается от мнения большинства, то этих идеологических дебатов и стигматизации можно было бы избежать".

Сийярто утверждает, что правительство Венгрии всегда было честно относительно своей стратегии и целей, и это возможно, по его словам, "благодаря уникальной политической стабильности, царящей в стране".

"Вот как мы можем позволить себе говорить то, что делаем и делать то, что говорим", - сказал глава МИД.

Позиция Венгрии по поводу войны

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

Также Венгрия блокирует путь Украины в ЕС и НАТО, а также препятствовала выделению 50 млрд евро для нашего государства.

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