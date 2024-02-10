Сийярто жалуется, что на венгерские власти цепляют ярлыки "друзей Путина"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался, что на венгерские власти цепляют ярлыки друзей российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сийярто во время выступления в Институте политических наук Гарвардского университета.
Он заявил, что в последние годы нет реального пространства для рационального диалога по стратегическим вопросам, и "ситуация усугубляется".
"Если мы выдвигаем такое требование, ответ состоит не в том, чтобы обсудить это, изучить, как найти решение, а наклеить на нас ярлык друзей Путина, пропагандистов Кремля или, возможно, российских шпионов", - пожаловался Сийярто.
По мнению венгерского министра, если бы было место для рационального диалога, взаимное уважение и если бы "те, кто постоянно говорит о демократии, обращали внимание на тех, чье мнение несколько отличается от мнения большинства, то этих идеологических дебатов и стигматизации можно было бы избежать".
Сийярто утверждает, что правительство Венгрии всегда было честно относительно своей стратегии и целей, и это возможно, по его словам, "благодаря уникальной политической стабильности, царящей в стране".
"Вот как мы можем позволить себе говорить то, что делаем и делать то, что говорим", - сказал глава МИД.
Позиция Венгрии по поводу войны
Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.
Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.
Также Венгрия блокирует путь Украины в ЕС и НАТО, а также препятствовала выделению 50 млрд евро для нашего государства.
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