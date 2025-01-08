Сийярто шантажирует Украину вступлением в ЕС из-за остановки транзита российского газа

В Венгрии продолжают жаловаться на решение Украины прекратить транзит российского газа. Теперь Будапешт непрямо пригрозил заблокировать украинское членство в ЕС.

Как передает РБК-Украина , об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал в Facebook .

По мнению Сийярто, Министерство иностранных дел Украины "довольно агрессивно отреагировало" на его утверждения о том, что после остановки транзита российского газа через украинскую территорию цены на газ в Европе выросли.

При этом он упомянул, что в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается запретить транзит российского газа и нефти через Украину в период военного положения.

"Реальность такова, что в ЕС государства-члены коллективно и единогласно принимают решение о приеме новых членов. Другими словами, каждое государство-член должно проголосовать "за", - заявил министр.

Он также добавил, что каждая страна имеет право решать, откуда и каким путем она закупает необходимые ей источники энергии и "никто извне не имеет права голоса, не имеет права навязывать другой стране более дорогие и менее надежные источники энергии".

"Страна, которая заключает соглашение об ассоциации с ЕС или даже хочет стать его членом, обязана вносить вклад в энергетическую безопасность ЕС, предоставляя транспортные маршруты. Поэтому закрытие газовых или нефтяных маршрутов неприемлемо и противоречит ожиданиям, связанным с интеграцией в ЕС", - утверждает венгерский министр.