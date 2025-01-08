Сийярто шантажирует Украину вступлением в ЕС из-за остановки транзита российского газа
В Венгрии продолжают жаловаться на решение Украины прекратить транзит российского газа. Теперь Будапешт непрямо пригрозил заблокировать украинское членство в ЕС.
Как передает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал в Facebook.
По мнению Сийярто, Министерство иностранных дел Украины "довольно агрессивно отреагировало" на его утверждения о том, что после остановки транзита российского газа через украинскую территорию цены на газ в Европе выросли.
При этом он упомянул, что в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается запретить транзит российского газа и нефти через Украину в период военного положения.
"Реальность такова, что в ЕС государства-члены коллективно и единогласно принимают решение о приеме новых членов. Другими словами, каждое государство-член должно проголосовать "за", - заявил министр.
Он также добавил, что каждая страна имеет право решать, откуда и каким путем она закупает необходимые ей источники энергии и "никто извне не имеет права голоса, не имеет права навязывать другой стране более дорогие и менее надежные источники энергии".
"Страна, которая заключает соглашение об ассоциации с ЕС или даже хочет стать его членом, обязана вносить вклад в энергетическую безопасность ЕС, предоставляя транспортные маршруты. Поэтому закрытие газовых или нефтяных маршрутов неприемлемо и противоречит ожиданиям, связанным с интеграцией в ЕС", - утверждает венгерский министр.
Зависимость Венгрии от российского газа
Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине, когда большинство европейских стран пытались снизить уровень зависимости от российского газа, Венгрия продолжала заключать новые контракты с Россией.
В частности, еще в октябре прошлого года Сийярто провел переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, в ходе которых стороны договорились о том, что Венгрия может увеличить импорт российского газа.
При этом после остановки транзита российского газа через Украину Сийярто заявил, что цены на газ в Европе якобы выросли. В ответ МИД Украины, такие заявления являются манипуляционными.
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