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Сийярто вспылил из-за вопроса Сикорского о шпионах в Украине: детали скандала

Четверг 15 мая 2025 22:04
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Сийярто вспылил из-за вопроса Сикорского о шпионах в Украине: детали скандала Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (flickr by adf2025)
Автор: Иван Носальский

На сегодняшней встрече глав МИД стран НАТО прозвучал вопрос о венгерских шпионах в Украине. Это вызвало острую реакцию у Будапешта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в соцсети X и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в соцсети X.

Обвинения Сийярто

"На сегодняшней встрече НАТО Радослав Сикорский - один из самых про-военных политиков - повторил тезисы кампании по дискредитации Венгрии, развернутой Украиной", - пожаловался венгерский чиновник.

Он добавил, что "решительно отвергает обвинения" польского министра.

По мнению Сикорского, это якобы" скоординированная попытка очернить и заставить Венгрию замолчать" в вопросе членства Украины в ЕС.

Реакция Сикорского

Сикорский в ответ рассказал, что он на министерской встрече НАТО в Турции задал вопрос: правда ли, что венгерская военная разведка наняла агентов в Закарпатской области.

"Обе стороны должны представить доказательства по этому серьезному вопросу. Мне трудно понять враждебность Венгрии к Украине, подвергшейся вторжению", - подчеркнул он.

Шпионы Венгрии в Украине

Напомним, 9 мая стало известно, что сотрудники СБУ впервые в истории задержали в Закарпатской области агентов венгерской военной разведки.

Первым агентом оказался 40-летний бывший военный из Береговского района. Вторым - бывшая военная Сил обороны Украины, которая прекратила службу в 2025 году.

Они, в частности, должны были узнавать настроения местного населения, а также докладывать Венгрии о военных силах на территории Закарпатья.

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