Сивак: борги ЗТМК за електроенергію - відповідальність Фонду держмайна

Колишній генеральний директор "Запорізького титано-магнієвого комбінату" Володимир Сивак заявив, що нинішнє керівництво підприємства поширює неправдиву інформацію про період його керівництва на комбінаті, щоб зняти з себе відповідальність і перекласти існуючі проблеми на попередників і приватного акціонера ТОВ "ЗТМК".

Про це Сивак написав на своїй сторінці в Facebook.

"Спочатку домовтеся про реструктуризацію боргів - потім звітуйте про успіхи. Заявляйте про результати. Не про процес. По-друге, я дуже радий, що ви через майже два місяці нарешті зрозуміли, що проблема боргів за електроенергію - ключова для підприємства, що необхідно терміново домовлятися з постачальником електроенергії", - пише Сивак.

Екс-гендиректор ЗТМК нагадує, що мирова угода про конвертацію боргу - повинно затверджуватись зборами акціонерів."Вам потрібно скликати такі збори та затвердити умови мирової угоди", - заявив він.

Він також зазначає, що міноритарний акціонер ЗТМК (Tolexis Trading Limited, що входить в Group DF, - ред.) протягом двох років пропонував Фонду держмайна прийти на збори акціонерів ТОВ "ЗТМК" та разом проголосувати за реструктуризацію боргу. Сивак зазначив, що особисто домовлявся з постачальником електричної енергії та проект мирової угоди був підготовлений.

"Проте на збори акціонерів довгі роки ніхто не був. Саме цей саботаж і закінчився зростанням боргів. Нинішні борги ЗТМК за електроенергії - це результат саботажу з боку Фонду держмайна як одного з акціонерів ТОВ "ЗТМК", - вважає екс-гендиректор ЗТМК.

Сивак переконаний, що мирова угода з постачальником електроенергії, навіть якщо вона буде укладена, не вирішує основну проблему занадто дорогої електроенергії для підприємства. За його словами, у конкурентів України з титанового клубу ціна електроенергії дешевше на 40%.

На думку Сивака, ЗТМК необхідно домовитися з Кабміном про прямий доступ до атомної електроенергії.

"Якщо доступу до дешевої електроенергії вам не дадуть, то це буде означати, що держава, як власник контрольного пакета акцій ТОВ "ЗТМК", не здатна сама з собою вирішити ключову проблему комбінату. Це поставить питання про те, навіщо такий акціонер взагалі потрібен ЗТМК?" - пише Сивак.

Звертаючись до нинішнього в.о. генерального директора ЗТМК Сергія Лубенникова, Сивак заявив, що негативними публікаціями стосовно нього та "менеджменту Фірташа" - підприємство не збільшить продажі, не реструктуризує борги, і не виплатить людям зарплати.

"Я розумію, що нинішньому тимчасовому менеджменту ЗТМК важко зізнатися у своїй неспроможності ефективно управляти підприємством. Але рано чи пізно це доведеться зробити", - підсумував він.

Нагадаємо, з березня по травень 2020 року Фондом державного майна України було зроблено кілька спроб змістити генерального директора ТОВ "ЗТМК" Володимира Сівака з посади й призначити на комбінат нового гендиректора.

29 травня 2020 року тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора ТОВ "ЗТМК" був призначений Сергій Лубенніков. Призначення відбулося на позачергових зборах акціонерів, законність якого не визнав власник 49% акцій ТОВ "ЗТМК" - кіпрська компанія Tolexis Trading Limited, що входить в Group DF.

Представники Tolexis Trading Limited не змогли взяти участь у зборах акціонерів за діючих карантинних обмежень на переміщення між країнами.

Як повідомляло РБК-Україна, трудовий колектив підприємства виступив на захист Володимира Сивака і звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.