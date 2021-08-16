Ситуацію в Афганістані моніторять дві українські дипмісії

Ситуація в Афганістані загострюється, люди намагаються покинути країну, штурмуючи аеропорт Кабулу. Дві українські дипмісії моніторять ситуацію в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку у Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Ситуацію моніторять дипломатичні місії у Таджикистані та Пакистані.
"В умовах поточної ситуації в Афганістані доручив нашому посольству в Ісламабаді посилити колег в Душанбе. Тепер 2 українські дипмісії - в Таджикистані та Пакистані - моніторять ситуацію і готові допомагати громадянам", - написав Кулеба.
Нагадаємо, в Афганістані люди випадають з літака на льоту.
Крім того, в аеропорту Кабула люди відчайдушно штурмували літаки, через що американські військові відкрили "попереджувальний" вогонь. В результаті загинули мінімум п'ять осіб.