Ситуація з запасами вугілля на ТЕС покращується третій тиждень поспіль, - "Укренерго"

Ситуація з запасами вугілля на теплових електростанціях (ТЕС) покращується третій тиждень підряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"На складах ТЕС продовжує покращуватися ситуація з накопиченням вугілля. Станом на ранок 20 вересня на складах ТЕС знаходиться 852,6 тис. тонн вугілля, що на 15,5% більше, ніж на ранок 1 вересня (738,3 тис. тонн)", - повідомили в компанії.

Зокрема, запаси газового вугілля зросли на 28,1% до 639,2 тис. тонн, а обсяги антрацитового вугілля - навпаки зменшилися на 10,9% до 213,4 тис. тонн.

За останні 10 днів середньодобові поставки вугілля склали 54,4 тис. тонн, тоді як витрата - 49,4 тис. тонн.

Однак, за оцінками "Укренерго", запаси на складах залишаються надзвичайно низькими.