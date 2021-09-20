ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ситуація з запасами вугілля на ТЕС покращується третій тиждень поспіль, - "Укренерго"

Новость на русском →
Київ, Понеділок 20 вересня 2021 18:00
Ситуація з запасами вугілля на ТЕС покращується третій тиждень поспіль, - "Укренерго" Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Ситуація з запасами вугілля на теплових електростанціях (ТЕС) покращується третій тиждень підряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"На складах ТЕС продовжує покращуватися ситуація з накопиченням вугілля. Станом на ранок 20 вересня на складах ТЕС знаходиться 852,6 тис. тонн вугілля, що на 15,5% більше, ніж на ранок 1 вересня (738,3 тис. тонн)", - повідомили в компанії.

Зокрема, запаси газового вугілля зросли на 28,1% до 639,2 тис. тонн, а обсяги антрацитового вугілля - навпаки зменшилися на 10,9% до 213,4 тис. тонн.

За останні 10 днів середньодобові поставки вугілля склали 54,4 тис. тонн, тоді як витрата - 49,4 тис. тонн.

Однак, за оцінками "Укренерго", запаси на складах залишаються надзвичайно низькими.

Як повідомлялося, в липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп./кВт.год, що в 3-4 рази нижче собівартості виробництва.

Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону і низьких запасів вугілля.

У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі по імпорту, а також активізували.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЕС
NEWS
Карантин в Україні: які правила діють та коли чекати посилення
Карантин в Україні: які правила діють та коли чекати посилення
DAILY
Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми