Ситуация накаляется. На Покровском направлении ВСУ за сутки отбили почти 70 атак россиян

На фронте за сутки произошло 166 боевых столкновений. Более трети из них - на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, трем средствам ПВО, трем артиллерийским системам, одной РЛС и еще по одному другому важному объекту российских оккупантов.
Харьковское. Враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск 11 раз.
Купянское. За сутки произошло 15 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки врага в районах Петропавловки, Берестового, Стельмаховки, Синьковки и Степной Новоселовки.
Лиманское. Украинские войска отражали 18 атак противника в районах Макеевки, Новосадового, Грековки и Дибровы.
Северское. Силы обороны отразили пять атак неподалеку от Выимки и Переездного.
Краматорское. Украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Клещиевки и Ивановского. Ситуация контролируется.
Торецкое. При поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации враг 24 раза пытался продвинуться вперед. Действовал в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное.
Покровское. Украинские защитники отражали 66 атак противника. Враг пытается продвигаться в направлении Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного и Зеленого Поля.
Кураховское. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Карловка, где оккупанты десять раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.
Времевское. Противник предпринял две попытки захватить наши позиции недалеко от Водяного Донецкой области.
Ореховское. Вражеские подразделения дважды безуспешно пытались продвинуться в направлении Новоданиловки и вблизи Малой Токмачки.
Приднепровское. Захватчики активизировались, защитникам пришлось отбивать пять атак на украинские позиции.
На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.
Силы обороны Украины также продолжают вести операцию на Курском направлении.
Покровское направление фронта остается самым активным участком фронта в течение последних нескольких месяцев. Здесь оккупанты сосредотачивают свои усилия.
Напомним, местные власти и военные сообщали, что боевые действия уже идут в 10-15 километрах от окрестностей города. По данным Покровской городской военной администрации, в городе еще остаются более 50 тысяч человек. При этом власти предполагают, что у людей есть неделя-две на эвакуацию.
Детальнее о том, почему Россия нацелилась на Покровск - в материале РБК-Украина.
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