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Ситуация накаляется. Энергодар третьи сутки без света и воды, гумгрузы не пропускают

Фото: Энергодар уже третьи сутки остается без воды и света (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупированный Энергодар Запорожской области уже третьи сутки продолжает оставаться без воды и света. Ситуация с питьевой водой обостряется - оккупанты не пропускают в город гуманитарные грузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

"По состоянию на данный момент Энергодар все еще остается без света и воды. Регулярные обстрелы мешают проводить быстрые аварийно-восстановительные работы. Уже третьи сутки люди лишены возможности приготовить еду. Вчера вечером горожане раскладывали костер прямо у домов, чтобы обеспечить себя хоть какими-то горячими блюдами или напитками", - рассказал он.

В то же время глава города попросил быть крайне осторожными во время сбора сухих веток для костров, потому что посадки и лесную зону оккупанты могли заминировать.

"Пока обостряется ситуация с питьевой водой. Особенно у тех горожан, которые не успели сделать запасы или уже использовали их", - добавляет Орлов.

При этом, по его словам, оккупанты закрыли въезд в город гуманитарных грузов.

"Готовы организовать оперативную доставку и выдачу в Энергодаре питьевой воды, которая сейчас крайне необходима. Но уже долго все гуманитарные грузы с подконтрольных Украине территорий в город не пропускают оккупанты", - констатирует мэр.

Напомним, в пятницу, 7 октября, захваченный Энергодар снова оказался под обстрелами российских военных. В связи с этим в городе пропало электричество и водоснабжение.

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Энергодар