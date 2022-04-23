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У Миколаївській області за минулу добу від ворожих атак постраждали вісім осіб

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Миколаївська область, Субота 23 квітня 2022 15:06
У Миколаївській області за минулу добу від ворожих атак постраждали вісім осіб Фото: у Миколаївській обалсті вчора постраждало 8 осіб (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаївській області за минулу добу, 22 квітня, через ворожі атаки поранення отримали вісім осіб. Усіх постраждалих доставили у медичні заклади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської облради Ганну Замазєєву.

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 8 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 23 квітня в лікарнях Миколаївської області знаходяться 192 особи, які отримали поранення від дій російських окупантів.

"Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців", - додала Замазєєва.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України пояснили, чому окупанти атакують територію Миколаївської області.

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