У Миколаївській області за минулу добу від ворожих атак постраждали вісім осіб
У Миколаївській області за минулу добу, 22 квітня, через ворожі атаки поранення отримали вісім осіб. Усіх постраждалих доставили у медичні заклади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської облради Ганну Замазєєву.
"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 8 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Станом на ранок 23 квітня в лікарнях Миколаївської області знаходяться 192 особи, які отримали поранення від дій російських окупантів.
"Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців", - додала Замазєєва.
Нагадаємо, в Міністерстві оборони України пояснили, чому окупанти атакують територію Миколаївської області.
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