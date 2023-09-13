Ситуация на валютном рынке Украины улучшилась: дефицит сократился вдвое

"Увеличение предложения иностранной валюты на фоне сокращения спроса на нее со стороны клиентов банков на прошлой неделе обусловило уменьшение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка до 302 млн долларов (по сравнению с 638 млн долларов неделей ранее)", - написал он.

При этом международные резервы Украины, по предварительным данным по состоянию на 1 сентября 2023 года составляли 40,4 млрд долларов, остаются достаточными для финансирования 5,4 месяца будущего импорта, добавил он.

Как отметил Данилишин, продолжил расширяться дефицит торговли товарами. По данным Государственной таможенной службы за 8 месяцев с начала года он составил 16,6 млрд долларов, что вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также стало известно, что Польша не будет восстанавливать импорт украинского зерна даже если Евросоюз решит отменить запрет. В подобных обстоятельствах другие страны региона могут присоединиться к "демаршу" Польши, напомнил член Совета НБУ.

"В дополнение к прекращению работы зернового коридора и атак РФ на дунайские порты это дополнительно усложнит экспорт украинской аграрной продукции, в условиях ожиданий роста урожая на 5% по сравнению с прошлым годом. Эти факторы будут оказывать негативное влияние как на темпы экономического роста, так и на ситуацию на валютном рынке", - добавил Данилишин.

Межбанк

С началом войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).

С начала 2023 года НБУ уже продал на межбанке 17 млрд долларов. Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.