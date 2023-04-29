Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов на 20%

Таким образом, центробанк сократил продажу валюты на 21% по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 560,07 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 64,98 млн долларов и продал 8 617,47 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 8 552,48 млн долларов.

В том числе за апрель НБУ продала 1 370,38 млн долларов, что на 17,9% меньше, чем в марте (1 669,0 млн долларов).

Пока в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.