Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов

Таким образом, центробанк сократил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 777,52 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 37,75 млн долларов и продал 4 193,00 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 4 155,25 млн долларов.

Напомним, замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил, что валютный рынок "остается устойчивым, даже несмотря на рост интервенций, который произошел в декабре и наблюдается в январе".

По его словам, увеличение интервенций полностью компенсируется получением международной помощи.

Поэтому в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.