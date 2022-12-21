Ситуация на валютном рынке ухудшилась: спрос на валюту вырос вдвое

"Это, в свою очередь, определяло увеличение 4-ю неделю подряд интервенций Национального банка по продаже иностранной валюты для сбалансирования рынка. За прошедшую неделю Национальный банк продал 841 млн долларов по сравнению с 583 млн долларов неделей ранее", - написал он.

Как отметил Данилишин, важным фактором поддержания сбалансированности валютного рынка является поступление международной финансовой помощи. Так, на этой неделе в государственный бюджет Украины поступили гранты в размере 2 млрд долларов от США, предоставленные через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

"Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и зарплат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий", - напомнил член Совета НБУ.

Также Украина получила от Канады 500 млн. канадских долларов (367 млн. долларов США) в соответствии с кредитным договором между Украиной и Канадой. Общая сумма кредита, предоставляемого на льготных условиях через административный счет Международного валютного фонда, составляет 1,95 млрд канадских долларов (1,432 млрд долларов США), сообщил Данилишин.