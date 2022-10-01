Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 26 по 30 сентября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 5,40 млн долларов и продал 867,43 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 862,03 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

С начала года НБУ купил на межбанке 3 126,71 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 19 475,15 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Таким образом, центробанк увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал 737,78 млн долларов.

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

В НБУ не планируют менять фиксированный курс в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.