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Ситуація на валютному ринку не викликає занепокоєння, - заступник голови НБУ

Автор: Ростислав Шаправський

Ситуація на валютному ринку не викликає занепокоєння у Нацбанку. Зараз немає причин говорити про спроби окремих гравців маніпулювати та штучно розганяти курс.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій.

Він підкреслив, що НБУ виходить на ринок тільки за умови наявності коливань.

"Ми не можемо зупиняти курс, якщо бачимо ревальваційну динаміку. Це буде виглядати так, що ми встановлюємо якийсь таргет. Ми ж не встановлюємо таргетів, і тільки коли на ринку спостерігається значне коливання, ми купуємо чи продаємо валюту", - відзначив Гелетій.

У НБУ вважають, що валютний ринок протягом цього року показував здатність до самозбалансування. Тому Нацбанк скоротив кількість інтервенцій - з початку 2021 року провели 53 інтервенції, за аналогічний період минулого року - 106.

"Ми не будемо допускати штучного розхитування ситуації. Наше завдання - діяти у межах нашої валютної стратегії", - наголосив Гелетій.

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