Ситуація на валютному ринку: попит переважає пропозицію

Упродовж минулого тижня на міжбанківському валютному ринку попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків переважав пропозицію. Банки продавали клієнтам валюту зі своєї позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook .

За його даними, чистий продаж іноземної валюти населенням з початку липня зріс до 261 млн доларів (в еквіваленті), з початку року - майже до 2 млрд доларів.

Як зазначив Данилишин, курс гривні на міжбанківському валютному ринку упродовж тижня перебував у боковому тренді на рівні 27,3 гривень за 1 долар.

"З огляду на відсутність значних коливань обмінного курсу гривні валютні інтервенції Національного банку у першій половині липня становили +20 млн доларів (з початку року +824 млн доларів)", - повідомив він.