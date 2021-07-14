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Ситуація на валютному ринку: попит переважає пропозицію

Автор: Олександр Білоус

Упродовж минулого тижня на міжбанківському валютному ринку попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків переважав пропозицію. Банки продавали клієнтам валюту зі своєї позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

За його даними, чистий продаж іноземної валюти населенням з початку липня зріс до 261 млн доларів (в еквіваленті), з початку року - майже до 2 млрд доларів.

Як зазначив Данилишин, курс гривні на міжбанківському валютному ринку упродовж тижня перебував у боковому тренді на рівні 27,3 гривень за 1 долар.

"З огляду на відсутність значних коливань обмінного курсу гривні валютні інтервенції Національного банку у першій половині липня становили +20 млн доларів (з початку року +824 млн доларів)", - повідомив він.

Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. При цьому прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

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