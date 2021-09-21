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Ситуація на валютному ринку: попит та пропозиція збалансувалися

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Україна, Вівторок 21 вересня 2021 12:42
Ситуація на валютному ринку: попит та пропозиція збалансувалися Фото: валютний ринок збалансувався (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На міжбанківському валютному ринку на минулому тижні спостерігалася збалансованість попиту та пропозиції на іноземну валюту з боку клієнтів банків. Надлишок пропозиції валюти на умовах спот компенсувався переважанням попиту на умовах форвард.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"У таких умовах валютні інтервенції НБУ були незначними - чиста купівля іноземної валюти за минулий тиждень становила 20 млн доларів, що учетверо менше, ніж за тиждень 6-10 вересня", - написав він.

Як зазначив Данилишин, вплив операцій банків із валютною позицією в цілому за тиждень був близьким до нейтрального. Обмінний курс гривні до долара на міжбанківському ринку упродовж тижня перебував у боковому тренді,

За його даними, за операціями фізичних осіб співвідношення попиту та пропозиції на іноземну валюту у вересні також залишається близьким до збалансованого. З початку вересня чиста купівля фізичними особами готівкової іноземної валюти становила 10 млн доларів, а її чистий продаж у безготівковій формі - 9 млн доларів.

Відзначимо, валютний форвард (currency forward) - валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання операції з поставкою валюти за форвардним договором пізніше, ніж на другий робочий день після дня укладення договору.

Нагадаємо, населення України в серпні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2 376,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2 621,1 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 244,8 млн доларів.

Таким чином, у серпні українці повернулися до купівлі валюти вперше з початку року. Востаннє значне переважання покупки над продажем спостерігалося в листопаді-грудні 2020 року.

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