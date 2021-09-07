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Ситуація на валютному ринку: населення у вересні почало продавати долари

Автор: Олександр Білоус

За операціями населення з валютою у вересні відновилася чиста пропозиція іноземної валюти. Чистий продаж фізичними особами з початку місяця становив 30 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

Як зазначив Данилишин, співвідношення попиту та пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків на міжбанківському ринку упродовж минулого тижня було близьким до збалансованого (із переважанням пропозиції у сегменті операцій спот та попиту у сегменті форвард).

Він нагадав, що чиста купівля Національним банком іноземної валюти за минулий тиждень становила 152 млн доларів, з початку року - 1,3 млрд доларів.

"В результаті здійснення урядом виплат за зовнішніми запозиченнями обсяг міжнародних резервів НБУ скоротився до 30,4 млрд доларів", - повідомив Данилишин.

Нагадаємо, населення України в серпні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2 376,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2 621,1 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 244,8 млн доларів.

Таким чином, у серпні українці повернулися до купівлі валюти вперше з початку року. Востаннє значне переважання покупки над продажем спостерігалося в листопаді-грудні 2020 року.

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