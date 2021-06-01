Ситуація на валютному ринку: населення продає долари, бізнес купує

На міжбанківському валютному ринку переважання попиту на валюту з боку клієнтів банків над її пропозицією зростало упродовж минулого тижня. Курс гривні за тиждень знецінився на 0,1%.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook .

Як зазначив Данилишин, надлишковий попит на іноземну валюту задовольнявся безпосередньо банками без участі Національного банку, який продовжує другий місяць поспіль утримуватися від проведення операцій на валютному ринку.

"Стабільність обмінного курсу гривні на рівні близько 27,5 гривень за 1 долар (укріплення з початку року на 3,4%) стимулює продаж населенням готівкової та безготівкової іноземної валюти, зважаючи на низьку доходність фінансових інструментів, номінованих в іноземній валюті", - додав Данилишин.

За його даними, з початку року чистий продаж фізичними особами іноземної валюти перевищив 1,2 млрд доларів, у тому числі у травні - понад 300 млн доларів.