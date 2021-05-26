Ситуація на валютному ринку: населення продає долари

Як зазначив Данилишин, на міжбанківському ринку продовжує домінувати попит клієнтів банків на іноземну валюту. Чистий продаж банками іноземної валюти клієнтам протягом тижня 17-22 травня становив 11 млн доларів в середньому за день. Попит формувався на форвардному сегменті ринку.

"Натомість банки компенсували чистий продаж іноземної валюти з позиції за рахунок купівлі готівкової та безготівкової іноземної валюти у фізичних осіб", - додав він.

За його словами, ситуація на міжбанківському валютному ринку упродовж тижня залишалася контрольованою та не потребувала активної участі Національного банку. Обсяг чистої купівлі іноземної валюти Національним банком з початку року продовжує залишатися на позначці 220,5 млн доларів.

Данилишин повідомив, що міжнародні резерви НБУ станом на 26 травня становили 27,9 млрд доларів, з них кошти уряду в НБУ - 1,3 млрд доларів.