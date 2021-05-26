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Ситуація на валютному ринку: населення продає долари

Автор: Олександр Білоус

Чистий продаж населенням готівкової іноземної валюти з початку травня становив 150 млн доларів, безготівкової - 61 млн доларів. З початку року чистий продаж іноземної валюти населенням перевищив 1,1 млрд доларів.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, на міжбанківському ринку продовжує домінувати попит клієнтів банків на іноземну валюту. Чистий продаж банками іноземної валюти клієнтам протягом тижня 17-22 травня становив 11 млн доларів в середньому за день. Попит формувався на форвардному сегменті ринку.

"Натомість банки компенсували чистий продаж іноземної валюти з позиції за рахунок купівлі готівкової та безготівкової іноземної валюти у фізичних осіб", - додав він.

За його словами, ситуація на міжбанківському валютному ринку упродовж тижня залишалася контрольованою та не потребувала активної участі Національного банку. Обсяг чистої купівлі іноземної валюти Національним банком з початку року продовжує залишатися на позначці 220,5 млн доларів.

Данилишин повідомив, що міжнародні резерви НБУ станом на 26 травня становили 27,9 млрд доларів, з них кошти уряду в НБУ - 1,3 млрд доларів.

Нагадаємо, населення України у квітні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2245,5 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1699,6 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 545,9 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом квітня 2021 року продав на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів. При цьому він не купував на міжбанку валюту.

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