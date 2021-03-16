Ситуація на валютному ринку: населення продає долари

На готівковому ринку спостерігається незначне переважання пропозиції валюти над попитом (+34 млн доларів з початку березня). Це дозволило скоротити чистий продаж готівкової іноземної валюти банками з початку року до 21 млн доларів.
Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначив Данилишин, курс гривні до долара на міжбанківському ринку продовжує перебувати у боковому тренді на рівні близько 27,7 гривень за долар.
"Цьому сприяє близьке до збалансованого співвідношення попиту та пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків (надлишковий попит на іноземну валюту на умовах "форвард" компенсується її пропозицією на умовах "спот")", - зазначив він.
Данилишин нагадав, що Національний банк 9-12 березня другий тиждень поспіль не брав участі в операціях на валютному ринку. З початку року сальдо валютних інтервенцій НБУ становить 240 млн доларів.
За його даними, з урахуванням виплат з погашення боргу уряду та НБУ перед МВФ у сумі 295,5 млн СПЗ міжнародні резерви станом на 15 березня скоротились до 27,8 млрд доларів.
Відзначимо, валютний форвард (currency forward) - валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання операції з поставкою валюти за форвардним договором пізніше, ніж на другий робочий день після дня укладення договору.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижні 9-12 березня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.