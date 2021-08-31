Ситуація на валютному ринку: населення та бізнес купують долари

Як зазначив Данилишин, банки збалансовували ринкову кон’юнктуру шляхом продажу іноземної валюти з позиції. Крім того, чистий продаж іноземної валюти Національним банком минулого тижня становив 20,5 млн доларів.

За операціями фізичних осіб з готівковою та безготівковою іноземною валютою у серпні спостерігається переважання попиту над пропозицією іноземної валюти. З початку серпня чиста купівля іноземної валюти фізичними особами становила 250 млн доларів, повідомив Данилишин.

"Закріплення тенденції до збільшення попиту населення на іноземну валюту обмежуватиме можливості даного сегменту ринку у підтримці балансу попиту та пропозиції на валютному ринку", - написав він.